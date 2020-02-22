ننشر نتيجة انتخابات شعبة المصورين الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: فاز مجدي إبراهيم بمنصب رئيس شعبة الصحفيين المصورين، في انتخابات شعبة المصورين الصحفيين التي أجريت اليوم السبت. كما فاز محمد هشام وأحمد جمعة ومصطفى أمين وأحمد عبدالفتاح بعضوية مجلس إدارة الشعبة.

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