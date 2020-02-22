أخبار مصر

أبوشقة يعلن الاستمرار في رئاسة الوفد بعد الانتخابات البرلمانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أعلن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، استمراره في رئاسة حزب الوفد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية حتى انتهاء مدته.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد، اليوم السبت.

أوضح أبوشقة أنه اتخذ هذا القرار لمصلحة الحزب وليس لمصلحة شخصية، قائلا: "من واقع حسابات بينه وبين نفسه، ارتأيت أن مصلحة الحزب تقتضي ذلك".

Advertisements

وأشار إلى أنه لم يتخذ أي قرار إلا من أجل المصلحة العامة للحزب ومصلحة الوطن، موضحًا أن مصر في حاجة ماسة إلى حزب قوي عريق مثل الوفد الذي يمتد تاريخه إلى مئة عام.

وأكد رئيس حزب الوفد، أنه ليس بينه وبين أي وفدي حجاب، مشيرا إلى أنه موجود في الحزب يوميًا وهاتفه مفتوح ليلا ونهارا.

ودعا الوفديين إلى التواصل معه في أي وقت للاستفسار عن أي حديث يتداول، لوأد الشائعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبوشقة يعلن الاستمرار في رئاسة الوفد بعد الانتخابات البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا