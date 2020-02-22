أبوشقة يعلن الاستمرار في رئاسة الوفد بعد الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أعلن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، استمراره في رئاسة حزب الوفد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية حتى انتهاء مدته.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد، اليوم السبت.

أوضح أبوشقة أنه اتخذ هذا القرار لمصلحة الحزب وليس لمصلحة شخصية، قائلا: "من واقع حسابات بينه وبين نفسه، ارتأيت أن مصلحة الحزب تقتضي ذلك".

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وأشار إلى أنه لم يتخذ أي قرار إلا من أجل المصلحة العامة للحزب ومصلحة الوطن، موضحًا أن مصر في حاجة ماسة إلى حزب قوي عريق مثل الوفد الذي يمتد تاريخه إلى مئة عام.

وأكد رئيس حزب الوفد، أنه ليس بينه وبين أي وفدي حجاب، مشيرا إلى أنه موجود في الحزب يوميًا وهاتفه مفتوح ليلا ونهارا.

ودعا الوفديين إلى التواصل معه في أي وقت للاستفسار عن أي حديث يتداول، لوأد الشائعات.

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