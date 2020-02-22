محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود السعيد:
برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، و6 آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة، بينما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم التاسع للوفاة.
ظلت القضية متداولة داخل أروقة المحاكم على مدار 8 سنوات، ويستعرض الخليج 365 خلال الفيديو جراف التالي تفاصيل القضية، وردود أفعال نجلي مبارك على الحكم ومحاميهما فريد الديب، إضافة إلى رصد قضاياهما في المحاكم.
كانت هذه تفاصيل خبر "التلاعب بالبورصة".. ٨ سنوات من محاكمة نجلي مبارك انتهت بالبراءة (فيديو جرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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