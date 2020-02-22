محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو 22 شباط/فبراير (د ب أ)
ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم السبت، أنه تم التأكد من إصابة امرأة من ركاب السفينة السياحية "دياموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي، بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أظهرت الاختبارات عدم إصابتها بالفيروس في بادئ الأمر.
وتم السماح للمرأة، 60 عامًا، بمغادرة السفينة يوم الأربعاء، بعد خضوعها للحجر الصحي لمدة أسبوعين، إلى جانب مئات من الركاب الآخرين الذين أثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس .
وأوضحت الهيئة أنه كان قد تم التأكد من عدم إصابة المرأة اليابانية ، وهي من مقاطعة توتشيجي، بالفيروس في 14 شباط/فبراير.
وسمحت حكومة طوكيو للركاب بالمغادرة باستخدام وسائل النقل العام، في قرار انتقده الخبراء.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تسجل أول إصابة بكورونا بعد السماح بمغادرة ركاب السفينة الموبوءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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