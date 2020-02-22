مصر | غدا.. الحكم في طعن المحكوم عليهم حضوريا بقضية خلية "داعش ليبيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الحكم في طعن المحكوم عليهم حضوريا بقضية خلية "داعش ليبيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة النقض، غدا الأحد، حكمها في الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا بتهمة تشكيلهم خلية مسلحة في محافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، واشتراك عدد منهم في ذبْح 21 مواطنا مصريا مسيحيا في ليبيا، في الفيديو الشهير الذي أذاعه تنظيم داعش منذ سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 25 نوفمبر 2017 بإعدام 7 متهمين، وهم، "محمد خالد، ومحمد السيد، ومحمود عبدالسميع، زفتح الله فرج، ومحمد تامر، ومحمد مصطفى، وعبدالله حمد"، من بينهم 4 متهمين صدر الحكم عليهم "حضوريا" و3 آخرين "غيابيا".

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 10 متهمين، والسجن 15 سنة على 3 آخرين.

وكانت النيابة العامة ادعت قالت إن المتهمين انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش في ليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا مسيحيا من العاملين في ليبيا.