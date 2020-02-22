مصر | نشر اعترافات سائق اللودر المتهم بقتل موظف بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشر اعترافات سائق اللودر المتهم بقتل موظف بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى سائق اللودر "عطا الله" المتهم بقتل "عصام يوسف"، 65 سنة، موظف بوزارة الداخلية، لمواجهته أثناء هدم بيته الكائن بمنشية الصدر بحدائق القبة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة.

وقال سائق اللودر، أنه ارتكب الجريمة بتحريض من "محمد عبدالجواد" أحد ورثة البيت المهدوم وتربطه صلة قرابة بعيدة للمجني عليه، والاتفاق معه على بناء برج سكني بعد هدم البيت، كما اعترف بعدم وجود صلة للمقاول "حمدي فرج" بالواقعة، وتم التحفظ على اللودر التي كان يستقله وقت الجريمة.

وتعود البداية عندما تلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من أهالي منشية الصدر، مفاده مقتل موظف، على يد مقاول وآخرين.

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وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "ع. ي"، 56 سنة، موظف، بسبب سقوطه من أعلى لودر، على يد مقاول و٣ آخرين.

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.