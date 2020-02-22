أخبار مصر | نائب محافظ الجيزة يتفقد وحدات مستشفى البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد وحدات مستشفى البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى البدرشين، حيث تم المرور على أقسام الطوارئ والاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال وقسم الأطفال لعلاج النزلات المعوية والجفاف وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، للاطمئنان على انتظام العمل.

واستمع، لشكاوى المواطنين والمرضي، موجهًا المسئولين على المستشفى بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

رافق نائب المحافظ خلال الجوله التفقدية داخل المستشفى اللواء محمد كمال بهلول رئيس المدينة والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة ومدير المستشفى.