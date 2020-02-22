أخبار مصر | "من أعلى نقطة" شاهد مسلة التحرير والتجديدات الجارية بالميدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من أعلى نقطة" شاهد مسلة التحرير والتجديدات الجارية بالميدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على عددًا من الصور لآخر المراحل التي انتهت لها عملية تركيب مسلة الملك رمسيس الثاني في وسط ميدان التحرير.

وأظهرت الصور تركيب آخر جزء من المسلة بنجاح، وبدء مرحلة الترميم الدقيق لتستعيد المسلة رونقها، كما أظهرت الصور رفع مستوى قواعد تماثيل الكباش التي سيتم وضعها حول المسلة.

كما أظهرت الصور ترميم واجهات العمارات، حيث اتخذت لونًا موحدًا، ورفع اللافتات الإعلانية، وكذلك ترميم واجهات المتحف المصري في التحرير.

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ومن المقرر في المرحلة القادمة تزويد الميدان بمساحات خضراء، وأماكن للجلوس، وتوحيد إضاءات الميدان والمتحف المصري في التحرير.

ويأتي وضع المسلة والكباش في إطار خطة الدولة لتحويل الميدان لممشى سياحي على أعلى مستوى، ومسلة الملك رمسيس الثاني المزمع توقيفها في وسط ميدان التحرير قادمة من "تانيس" صان الحجر شرقية، وكانت قد تعرضت للتحطيم منذ قرون، وقامت وزارة السياحة والآثار بنقلها وإجراء عمليات الترميم عليها وتوقيفها بالميدان بنجاح.

والكباش الأربعة تم نقلها من داخل معبد الكرنك في الأقصر إلى الميدان، وسوف يتم وضعها حول المسلة في مواجهة الجهات الأصلية، وهي ليست من طريق الكباش المشهور، وإنما كانت موجودة داخل المعبد حيث قام المصري القديم بإزالتها لتوسعة المعبد.