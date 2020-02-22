أخبار مصر | 4 مرشحين لمنصب نقيب المحامين الأبرز في الدعاية والجولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مرشحين لمنصب نقيب المحامين الأبرز في الدعاية والجولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري النقابة العامة للمحامين، انتخاباتها على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، يوم 15 مارس المقبل، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين.

وتشتد المنافسة بين المرشحين على منصب النقيب حيث جاءت أعداد المرشحين 18 مرشحا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وبدأت المنافسة تأخذ طريقها في الدعاية والجولات منذ إعلان الكشوف النهائية حيث يحرص كل مرشح على فرض نفسه على الساحة عن طريق الدعاية الانتخابية.

وعلى الرغم من وجود 18 مرشح لمنصب نقيب إلا أنه لايوجد سوى أربعة مرشحين تظهر دعاياهم وجولاتهم الإنتخابية وهم سامح عاشور، مرشح جبهة الإصلاح، صلاح حجازي، محمد مهران

وتستعرض "الخليج 365" أنشطتهم ودعاياهم الانتخابية التي قاموا بها منذ إعلان ترشحهم.



سامح عاشور يستكمل طريقه في الحفاظ على التاريخ الوطني للنقابة



بدأ سامح عاشور يجوب محافظات مصر لسماع صوت المحامين ولمعرفة آخر المستجدات النقابية، فبدأ ببني سويف وذلك عقب ترشحه للانتخابات، ثم جولته بمدينة المنيا حيث شهدت افتتاح مبنى النقابة الفرعية.

واستكمل سامح جولاته ببورسعيد ثم عقد لقاء مفتوح مع محامي محافظة الإسكندرية، ثم محامي طنطا، لقاء محامي السويس، محامي الإسماعيلية، محامي أسيوط، على أن يلتقي محامي سوهاج غدا، ثم محامي البدرشين بالجيزة، يوم الإثنين المقبل.

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قائمة "الإصلاح" في انتخابات المحامين تبدأ جولاتها بالشرقية



استضافت محافظة الشرقية، مرشح جبهة الإصلاح على منصب نقيب المحامين، وذلك في أولى جولات الجبهة في الانتخابات، لحشد الدعم إلى قائمتها.

وتجري الجبهة جولات على محاكم المحافظة للحشد والدعوة إلى دعمهم، والاستماع إليهم وعرض الرؤية النقابية والبرنامج الانتخابي للجبهة.

صلاح حجازي يعد بإنشاء صندوق لتكافل المحامين



يحرص المحامي صلاح حجازي على تنظيم عدد من الجولات الانتخابية في المحافظات لحشد الدعم له والترويج لبرنامجه الانتخابي، وأيضا الاستماع إلى وجهات نظر المحامين وطلباتهم

وقام المرشح على منصب نقيب المحامين بجولة انتخابية له في محافظة الأقصر، مؤكدا أن برنامجه يتضمن تشكيل لجنة الإسكان داخل مجلس نقابة المحامين، إنشاء صندوق تحت مسمى تكافل المحامين، لمساعدة المحامين في كافة المواقف الطارئة والصعبة.

"محمد مهران" مرشح الشباب في انتخابات نقابة المحامين



قال محمد مهران المرشح على منصب نقيب المحامين إن برنامجه يدور حول شباب المحامين، وضمان حياة كريمة لهم بعد التخرج بمرتب مجزٍ، وتنظيم عمل المحامين المتدربين فى المكاتب، لمنع ما وصفه بـ"مرمطة المحامي" وإعطائه راتبًا ضئيلًا.