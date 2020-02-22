أخبار مصر | ضياء رشوان: لدينا رغبة في استمرار اتحاد الصحفيين العرب.. وسنشارك بالمؤتمر العام بلبنان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان: لدينا رغبة في استمرار اتحاد الصحفيين العرب.. وسنشارك بالمؤتمر العام بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقابة استضافت اليوم، زيارة من الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي، وحضور نقباء السعودية والإمارات وفلسطين.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن النقابة رحبت بأعضاء الاتحاد كالمعتاد؛ فهي حاضنة لكل صحفيي الوطن العربي، مؤكدًا أنهم أبدوا تقديرهم للنقابة على دعم نشاطات الاتحاد ودعمها لانعقاد المؤتمر المقبل في لبنان، إبريل القادم.

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وأكد "رشوان" أن رئيس الاتحاد مؤيد اللامي قال إن النقابة المصرية هي عمود اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد يقدرها، ومتأكد من استمرار دعمها له.

وتابع: "مصر لديها رغبة في استمرار الاتحاد ونشاطاته، ولن نبخل بأي إمكانيات نقدمها للاتحاد، وسأشارك بالطبع في المؤتمر المقبل بلبنان ووجود مصر أساسي".

وكان قد وافق اتحاد الصحفيين العرب، على عقد مؤتمره العام المقبل، وانتخابات مكتبه في لبنان، إبريل القادم.