أخبار مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود في الزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود في الزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت غرفة العمليات بحى الزاوية الحمراء، بلاغا بنشوب حريق بشقة بالدور الثالث بالعقار رقم ٧٨ شارع ناصر.

وأوضح اللواء هشام عصمت عبدالحميد، رئيس حي الزاوية، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الحماية المدنية توجهت إلى مكان الحادث، فور تلقي البلاغ، ودفعت بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتعاملت بشكل سريع مع الحريق، وسيطرت عليه.

وأكد "رئيس حي الزاوية الحمراء"، أن الحريق نشب دون وقوع أي خسائر بشرية، حيث تم التعامل مع الحريق بعد إخلاء العقار من السكان تمامًا.

