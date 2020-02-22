أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' في ضيافة ضياء رشوان لتوجيه الشكر للنقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' في ضيافة ضياء رشوان لتوجيه الشكر للنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منذ قليل، وفدًا من الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، وبحضور عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات، وأعضاء الاتحاد.

ويبحث الاتحاد مع نقيب الصحفيين، انعقاد مؤتمره العام المقبل في لبنان، وتقدم أعضاء الاتحاد بالشكر لدعم نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد العام للصحفيين العرب.

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وعقدت الأمانة العامة لاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، اجتماعًا لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين، والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.

كما بحث جدول أعمال المكتب الدائم للاتحاد بالقاهرة، الأوضاع السياسية في العالم العربي، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، بالإضافة إلى موضوع انضمام نقابة الصحفيين في جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات، وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.