أخبار مصر | يعمل على زيادة الإنتاج.. نائب البحيرة يكشف تفاصيل "قرض البط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يعمل على زيادة الإنتاج.. نائب البحيرة يكشف تفاصيل "قرض البط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب علي عتمان، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن قرار محافظ البحيرة اللواء هشام أمنه بمنح قرض 20 بطة تتحمل الدولة نفقاتهم ثم يتم إرجاع القرض للدولة، وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومديرية الزراعة بتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة، لتشجيعهن على إقامة مشروعات تربية الـ"بط"، قرارًا إيجابيا وخاصة بالنسبة للسيدات الأرامل والمحتاجات والسيدات المعيلة.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365" أن القرار يسهم في عودة قُري محافظة البحيرة قُري مُنتجة وقادرة علي سد احتياجاتها ويعمل علي زيادة الإنتاج، مشيرًا أن المشروع لقي إقبالًا كثيرًا من بعض أهالي القري بمحافظة البحيرة.

وأشار نائب البحيرة أن هذا المشروع بداية جيدة وإيجابية وخاصة إذا استمرت وأعقبها تطور للمشروع وتنوع بشكل مختلف فيما بعد علي هيئة مواشي توزع علي المنازل لبعض المحتاجين مما يساعد علي سد احتياجاتهم فضلًا عن أنه يسهم في زيادة الإنتاج.