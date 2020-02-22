أخبار مصر | غدًا.. الإعلان عن الفائزين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. الإعلان عن الفائزين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، غدًا الأحد، أسماء الفائزين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية، التي تعقدها النقابة سنويًا.

وكانت قد أعلنت اللجنة عن القائمة القصيرة للفائزين، الأحد 16 فبراير الجاري.

وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، إن عدد فروع المسابقة بلغ 25 فرعًا، مؤكدًا إلى أن المسابقة تشهد تنافس أكثر من (569) زميلة وزميل للفوز بجوائزها.

وأضاف في بيان سابق للجنة، أن مسابقة جوائز الصحافة المصرية في نسختها الجديدة هذا العام، تشهد إعلان القائمة القصيرة لأول مرة لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة، وتشهد المسابقة لأول مرة استحداث جائزة صحافة الفيديو لمواكبة التطور الذي شهدته المهنة، وكذلك جائزة الراحل حسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الجوائز العامة لتبلغ ١٥ ألف جنيه للجائزة الأولى و٨ آلاف جنيه للجائزة الثانية.