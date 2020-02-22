أخبار مصر | مجدي إبراهيم يفوز برئاسة شُعبة المصورين الصحفيين.. ننشر أسماء المكتب التنفيذي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي إبراهيم يفوز برئاسة شُعبة المصورين الصحفيين.. ننشر أسماء المكتب التنفيذي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمُشرف العام على الشُعب والروابط، عن فوز مجدي إبراهيم مقررًا لشُعبة المصورين الصحفيين بـ25 صوت، وذلك بالتزكية.

وفاز بعضوية الشُعبة: محمد هشام بـ29 صوت، وأحمد جمعة بـ28 صوت، مصطفى أمين بـ27 صوت، أحمد عبدالفتاح 24 صوت.

وقال محمود كامل إن عدد الزملاء المشاركين بالتصويت بالانتخابات بلغ 30 عضوًا، ووجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، متمنيًا لهم المزيد من النجاح.

ووجه محمود كامل الشكر أيضًا لأستاذة التصوير المشاركين بالانتخابات والجمعية العمومية اليوم، وهم: عادل مبارز وحسام دياب، واللذان ساعدا اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات.