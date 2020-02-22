شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يزور أكاديمية النقل البحري: أشاهد مستقبل مشرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبي قير في الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، ونوابه، والعمداء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المراكز بها.

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وعبر البابا عن سعادته بالزيارة لهذا الصرح العلمي المتميز، قائلا: «العمل الذي تقومون به عمل عظيم، وجودة التعليم هي قاطرة التقدم، العمل والعلم نجدهما هنا في هذا المكان، أشاهد مستقبل مشرق وأشاهد أمل واضح أمامنا جميعًا، أحييكم على الدراسة في هذه الأكاديمية». لافتا إلى أنه وجد إنسانا يعمل كمايسترو مبدع يقدم الاستثمار العالي في البشر، في إشارة للدكتور إسماعيل عبدالغفار.

من جانبه، قال رئيس الأكاديمية إن زيارة البابا تواضروس الثاني تعد لحظة تاريخية، والأكاديمية تفخر وتعتز بتشريفه، مؤكدا أن حرص البابا على تلبية الدعوة بالزيارة يعكس مدى اهتمامه بدور العلم في بناء أوطاننا الغالية.

واضاف: «لا سبيل لنا إلا العلم، وليس بخفي على أحد أن البابا شخصية تتسم بالوطنية الخالصة والحكمة الشديدة في التعامل في مختلف المواقف من خلال المحبة والتفاني والاحترام والعمل الدوؤب».

أعقب ذلك جولة للبابا داخل المقر الرئيسي تضمن زيارة مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل، كما تفقد المعامل وقاعات الدرس بكلية الصيدلة بالأكاديمية، فيما قام رئيس الاكاديمية بتقديم شرح توضيحي، مستعرضا اتفاقيات التعاون المشترك بين الأكاديمية وكبريات الجامعات في العالم.

البابا تواضروس الثاني يزور أكاديمية النقل البحرى

البابا تواضروس الثاني يزور أكاديمية النقل البحرى

البابا تواضروس الثاني يزور أكاديمية النقل البحرى