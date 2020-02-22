شكرا لقرائتكم خبر عن كم يبلغ عدد سكان مصر عام 2100؟ «الصحة» تكشف عن رقم مُفزِع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن هناك 34 مركزًا في الصعيد ينجبون 590 ألف طفل في العام، مشيرًا إلى أن هناك 22 مركزًا في الدلتا ينجبون 170 ألف طفل كل عام .

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وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه في العام 2100 سيصل عدد سكان مصر إلى 360 مليون نسمة، و240 مليون نسمة في العام 2050، إذا ما استمر الإنجاب بنفس المعدل الحالي.

وتابع طارق توفيق أن القرى الأكثر فقر واحتياج هي القرى الأقل خدمة وتعليم والأكثر في حالات الإنجاب.

وأشار إلى أنه في العام 2014 كان عدد المواليد 2 مليون و750 ألف في حين بلغ العدد في 2019، 2 مليون و315 ألف مولود.