شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية: ميكنة 175 جهة حكومية ضمن منظومة التحول الرقمي بنطاق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن توصيل البنية الأساسية لعدد 175 جهة حكومية بشبكة الألياف الضوئية استعدادًا لتطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة كل الخدمات، مشيراً إلى أنه جارٍ حالياً توصيل باقي المصالح والجهات الحكومية بنطاق المحافظة.
وأشار المحافظ إلى ربط كل إدارات الديوان العام بالإدارة العامة لمركز المعلومات بالديوان للبدء في تصميم قاعدة بيانات لكل الإدارات كوسيلة مؤمنة وسريعة لنهو الأعمال والمصالح والخدمات الحكومية للمواطنين.
وأكد محافظ المنوفية أهمية مشروع التحول الرقمي وميكنة العمل بمختلف الجهات لتوفير وتطوير البيانات الرقمية للمساعدة في دعم واتخاذ القرار على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان تنفيذ وتطبيق الحوكمة الذي يمثل نقلة نوعية في القطاع التكنولوجي والتحسين المتواصل للآليات والخدمات المقدمة للمواطنين.
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