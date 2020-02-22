شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح فرع نادي الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فرع نادي الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من الوزراء، والمهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، وأعضاء المجلس.

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واستمع رئيس الوزراء خلال فعاليات الافتتاح إلى نبذة مختصرة حول تاريخ النادي، من المهندس عمرو جزارين، والذي كان مخصصاً لرياضة الفروسية، قبل أن يضم جميع الرياضات، كما شرح مراحل إقامة الفرع الجديد، حيث تم تخصيص الأرض في عام ٢٠٠٨ بمساحة ٥٠ فداناً، ثم صدر في عام ٢٠١٠ القرار الوزاري بالموافقة على المخطط العام ويشمل استخدامات المباني والاشتراطات الخاصة بالبناء والارتفاعات وغيرها، وتعثر المشروع لفترات طويلة، حتى قام مجلس إدارة النادي الحالي، بعد توليه المسؤولية في ٢٠١٧، بتدبير التمويل اللازم للتنفيذ.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل ٣٠% من إنشاءات النادي المخططة، بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه، على مساحة ١٨ فدانا، ومن المنتظر أن تصل التكلفة الإجمالية للفرع لحوالي ١.٢ مليار جنيه، وينتهي العمل فيه خلال عامين، ليشمل ملاعب رياضية في جميع الألعاب على أعلى مستوى.

كما عرض جزارين مكونات الفرع الجديد لنادي الجزيرة، حيث تتضمن المرحلة الأولى: ملاعب كرة خماسي، وحمام سباحة ضخم، وصالات جيمانيزيوم، وتدريبات لياقة بدنية، ورياضات اجتماعية مثل صالة البلياردو، وصالة البريدج، وقاعات صالونات مختلفة، وملاعب كروكيه، وحديقة أطفال، أما المرحلة المقبلة للنادي فمن المنتظر أن تتضمن مجمع سباحة أوليمبيًا، وصالات مغطاة، ومجمع إسكواش، وملاعب تنس، وصالة جمباز، وعددا آخر من الإنشاءات المهمة.