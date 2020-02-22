شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيب الغلابة» لـ«المصري اليوم»: «حياتي للفقراء.. وربنا عوضني في أولادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«طبيب الغلابة».. هكذا لقبه الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، قبل اختياره ضمن 5 أشخاص في مبادرة «صُناع الأمل» بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ حمدان بن راشد، ولي عهد دبي.

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إنه الدكتور مجاهد مصطفى على الطلاوي، ابن قرية طلا بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وأحد الخمسة الفائزين بلقب «صانع الأمل» في الوطن العربي.

يحكي «الطلاوي» تفاصيل بدايات ممارسته لمهن الطب لـ«المصري اليوم» فيقول: «رفضت تعييني في قصر العيني، وفضلت العمل بقريتي بمركز سمسطا من أجل مواجهة المرض، ورفع المعاناة عن الفقراء، ولمدة 30 عامًا.. كرّست حياتي لمساعدتهم حتى وصلت الآن إلى توقيع الكشف وعلاج ما بين 200 إلى 250 مريضًا يوميًا يترددون على عيادتي، بأجر رمزي 10 جنيهات في متناول الجميع وبخاصة الغلابة، وفي بعض الأحيان دون أجر، وساعتها تكون سعادتي أكبر، بل وأفر لهم الأشعة والدواء ببلاش».

ويؤكد أنه لا يكل أو يمل من عمله ومساعدة الفقراء والمحتاجين «أنا مستمر في خدمة المرضى والعمل الخيري لنهاية حياتي، لأنني أرى بعيني يوميًا ثمرة جهدي وتعبي، وأسعد دائمًا عندما أرى شخصًا ساعدته أو طفلًا عالجته وأجده سعيدًا، ووصل لمكانة مرموقة»، مشددًا على أنه لا ينتظر مقابلًا لهذا العمل الخيري من أحد «ربنا عوضني في أولادي، لدي 7 أبناء، 6 منهم من الإناث وذكر واحد، وجميعهم أطباء، أغلبهم أساتذة جامعات، ووصلوا لمكانة مرموقة في المجال الطبي، ويشاركونني في عملي الخيري».