شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة تعديات «بنجر السكر» لإعاقتها نقل الكهرباء من البرلس إلى برج العرب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي العامرية ثان بالتنسيق مع مديرية أمن الاسكندرية، اليوم السبت، حملة إزالة لتعديات بمنطقة بنجر السكر، تعوق إنشاء خط نقل الكهرباء من محطة غرب البرلس إلى برج العرب.

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أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 12 لسنة 2020 الصادر من وزارة الكهرباء، من أجل تمكين الشركة المصرية لنقل الكهرباء عبر برج رقم 42 بمنطقة بنجر السكر.

ومن جانبه، أوضح محمد عبدالله، رئيس حي العامرية ثان، أن الحملة تأتي لتنفيذ قرار وزير الكهرباء بإنشاء الخط الكهربائي «أبوالمطامير- غرب برج العرب»، وذلك لنقل الطاقة المولدة من محطة غرب البرلس إلى المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي ومدينة برج العرب.

وأضاف رئيس حي العامرية ثان أن الحملة شارك فيها وحدة الإزالة ولجنة التدخل السريع وإدارة أشغال الطريق وشركة الكهرباء وقول أمني من قسم العامرية، مؤكدا استمرار الحملات لفرض الانضباط والتصدي لجميع المخالفات.

حملة لإزالة تعديات بنجر السكر في الإسكندرية