شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «الشيوخ اللى بتفتي بختان الإناث لازم تتحول للجنايات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كل من يخالف القانون في أمر ختان الإناث، مضيفا: «النيابة أحالت ٣ آباء لمحكمة الجنايات، لمخالفتهم القانون وإجراء الختان لبناتهم وتعريضهن للخطر وانتهاك طفولتهن».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «الشيوخ اللي أفتوا بختان الإناث لابد أيضا أن يحالوا إلى الجنايات.. هل هذه مشاركة لمخالفة القانون ولا لا، هذا الأمر متروك للمجتمع يبتّ فيه».