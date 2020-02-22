شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «الشيوخ اللى بتفتي بختان الإناث لازم تتحول للجنايات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كل من يخالف القانون في أمر ختان الإناث، مضيفا: «النيابة أحالت ٣ آباء لمحكمة الجنايات، لمخالفتهم القانون وإجراء الختان لبناتهم وتعريضهن للخطر وانتهاك طفولتهن».
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «الشيوخ اللي أفتوا بختان الإناث لابد أيضا أن يحالوا إلى الجنايات.. هل هذه مشاركة لمخالفة القانون ولا لا، هذا الأمر متروك للمجتمع يبتّ فيه».
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