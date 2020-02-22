شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتفقد الحرم الجامعي.. ويجري حوارًا مفتوحًا مع الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الحرم الجامعي للاطمئنان على الطلاب والطالبات من مختلف الكليات والنقاش معهم حول سير العملية التعليمية وانتظام المحاضرات بكافة كليات الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب الذين حرصوا على الالتفاف حول رئيس الجامعة داخل الحرم الجامعي للاستفسار عن الامتحانات والنتائج والعديد من الأمور المهمة التي تخص الطلاب.

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وحرص الدكتور الخشت على الحديث مع الطلاب بكل الكليات حول العملية التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية بالجامعة ومختلف القضايا، مشددًا على أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط وإنما لإعداد إنسان متكامل صالح للمجتمع ويكون قادرًا على صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تخريج خريجين مؤهلين ليكونوا فاعلين في المجتمع في كافة مناحي الحياة.

وأوضح الدكتور الخشت للطلاب أن كافة الكليات انتهت من إعلان نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الأول، وأن باقي النتائج ستكون متاحة على الموقع الرسمي للكليات فور الانتهاء منها مباشرة، مشيرًا إلى أن أكثر النتائج بالكليات مميزة أو متوسطة، وهو الأمر الذي يمثل دافعاً للجامعة في خطتها للتحول نحو جامعات الجيل الثالث وتطوير المناهج الدراسية والاعتماد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وطالب عدد من الطلاب توقيع رئيس الجامعة على بعض مؤلفاته التي اقتنوها مؤخرًا، مثل كتاب «مدخل إلى فلسفة الدين»، كما عرض عليه أحد العاملين بالجامعة مشروعا لقراءة المصحف الكريم إلكترونيا عن طريق قلم متطور بمختلف القراءات، وعندما سأله رئيس الجامعة عن قراءات الستة مصريين الكبار، أظهرهم له في اختيارات الأصوات، وهم محمد رفعت والحصري والمنشاوي وعبدالباسط والطبلاوي ومصطفى إسماعيل.