شكرا لقرائتكم خبر عن «إخصاء الذكور وتعقيم الإناث».. اقتراح لمكافحة الكلاب الضالة بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفقت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مع مسؤولي المركز السويسري لإيواء ومكافحة الكلاب الضالة باستخدام أساليب غير تقليدية لتنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، خاصة عقب شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب بالمدينة.

وأكدت مسؤولة مركز بلومون لحماية وإيواء ومكافحة الكلاب الضالة في تصريحات صحفية، السبت، إن لديها رؤية في مكافحة الكلاب الضالة عن طريق إخصاء الذكور وتعقيم الإناث، كذلك بعد الانتهاء من عملية الإخصاء للكلاب وتعقيم الإناث يتم تحصينها من مرض السعار ووضع علامة في أذنها، ويتم حقنها بمضادات حيوية ضد الديدان لتكون خالية من الأمراض وعدم نقل الفيروسات والأوبئة.

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فيما أوضحت «المغربي» أنه جار عرض اقتراح مركز إيواء الكلاب بلومون على محافظ البحر الأحمر للتنسيق مع المركز لمكافحة الكلاب الضالة بالمدينة بشكل يضمن سلامة المواطنين، مؤكدة أن الطب البيطري يقوم بالتنسيق بين المديرية والمجلس المحلي والشرطة وعمل حملات مكثفة ومستمرة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بإحياء المدينة من خلال إعداد الطعوم وتقديمها للكلاب الضالة في أماكن متفرقة للقضاء على أكبر عدد منها.

وأشارت إلى أن الوحدات المحلية لها دور أساسي في عمليات المكافحة وهو رفع المخلفات والقمامة بشكل دائم وتحميل الكلاب النافقة في سيارات القمامة، ونقلها إلى المدافن الصحية والتخلص منها بالشكل الصحى الآمن، وتحت الإشراف الكامل من جهاز شؤون البيئة.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا أن إدارة الطب البيطري بالمدينة تقوم بحملات يومية لجمع الكلاب الضالة ومكافحتها بطريقة سليمة للحفاظ على التوازن البيئى، مشيرة إلى أن الكلاب لها دور داخل منظومة التوازن البيئى وعند اختفائها من إحدى المناطق يتم انتشار الأفاعي والفئران.