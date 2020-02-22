شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية مهندسي القاهرة» توافق على ميزانية 2019 وموازنة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة الفرعية، على ميزانية النقابة لعام ٢٠١٩، وعلي الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠.

وأعلن سامح تاضروس، أمين صندوق النقابة الفرعية، أن النقابة حققت هذا العام زيادة في الإيرادات عن المصروفات، حيث تمكنت النقابة من تحقيق فائض قدره ١٥.٧٣٧ مليون جنيه بفارق ٥.٣٦٤ مليون جنيه، بنسبة نمو وزيادة قدرها ٥١،٧١٪ عن فائض عام ٢٠١٨، الذي بلغ ١٠،٣٧٢ مليون جنيه.

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وبخصوص النقدية؛ فقد زادت عن عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٢٣،٨٩٢ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ٥٥،٠٩ ٪ حيث بلغت ٦٧،٢٥٤ مليون جنيه مقارنة ٤٣،٣٦٢ مليون جنيه العام الماضى.

كما أفاد بأن نادى حلوان حقق فائض عن العام السابق بزيادة قدرها ٨،٣٪.

ووعد أمين صندوق النقابة الفرعية بسلوك نفس النهج لتحقيق نتائج أفضل في العام التالى.