شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومستودعات في ٧ إدارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبقالين التموينيين بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام، أسفرت عن تحرير 142 محضرا بمخالفات متنوعة.

وأضاف «سعدالله» في تصريحات صحفية، السبت، أنه في إدارة تموين العامرية أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا متنوعا لمخابز مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية دون إذن مسبق من التموين و5 محاضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وفى إدارة العجمى أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و11 محضرًا لمخابز بلدية متوقفة عن العمل دون إذن مسبق من التموين، ومحضر استيلاء على المال العام لأحد المخابز، ومحضرا إدارة وتشغيل مخبزين سياحيين دون ترخيص، ومحضر لمحطة تموين سيارات لرفضها تسلم بنزين 92، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

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وأوضح أنه في إدارة غرب والجمرك حررت الحملة 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، منها محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرا استيلاء على المال العام، ومحضر لمخبز سياحى دون ترخيص، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين شرق، أسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرًا لمخابز بلدية منها 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ومحضر تجميع كمية سولار مدعم تقدر بـ120 لترًا، ومحضر سلع غذائية منتهية الصلاحية بسوبر ماركت، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين برج العرب ضبطت الحملة كمية 200 كجم سكر ناقص الوزن وكمية 10 «شكاير» دقيق مدعم زنة الواحدة 50 كجم بغرض البيع والتربح وحررت محضر إدارة وتشغيل مخزن لأسطوانات البوتاجاز دون ترخيص ومصادرة عدد 16 أسطوانة بوتاجاز مدعمة ومحضر اشتراك في الأوكازيون دون تصريح ومحضر تشغيل وإدارة ثلاجة حفظ للفاكهة دون ترخيص و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وفى إدارة تموين المنتزه، أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر عدم الإبلاغ عن حالة وفاة صاحب أحد الأنشطة التموينية.