شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. ضبط قضايا استيلاء على مال عام وتربح بقيمة 4 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية، مزيدا من الأخبار المهمة، بينها، قضية بها متهمين بالاستيلاء على 4 مليارات جنيه، وتصريح السيسي لمبعوث رئيس وزراء إثيوبيا، فضلا عن تغطيات رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

ضبط قضايا استيلاء على المال العام والتربح بقيمة 4 مليارات جنيه

وجه قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، وحماية الاقتصاد الوطني.

وشنت شرطة التموين حملات مكبرة، نجحت فى ضبط 7131 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 103 قضايا أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 15151 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 2045385 جنيها.

وأثمرت الجهود عن ضبط 16 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 333038 لتر، وضبط 7012 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1471,153 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "402" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "336,269" طن، وضبط 92 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "141,154" طن.

السيسي لمبعوث رئيس وزراء إثيوبيا: مصر ملتزمة بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي".

ونقل المبعوث الخاص وهو رئيس الوزراء السابق الإثيوبى "ديسالين" للرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد.

وتضمنت الرسالة، التأكيد على الاهتمام الكبير الذى توليه إثيوبيا لتطوير علاقتها وتعزيزها مع مصر.

كما استعرض "ديسالين" قضية سد النهضة فى ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن فى إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

السجن 5 سنوات لمتهم بتصوير زوجته عارية وتهديدها للتنازل عن قضايا ضده بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.أ.خ" 33 سنة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالاعتداء على حرية الحياة الخاصة لزوجته المجنى عليها "د.ع.ع" 22 سنة لقيامه بتصويرها عارية خلسة أثناء إقامة علاقة زوجية معها دون علمها وتهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى فى حالة عدم تنازلها عن القضايا التى قامت المجنى عليها برفعها ضده بدائرة قسم أول سوهاج .

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنايات سوهاج وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

رئيسة التليفزيون: محمد رمضان ممثل شاب واستضافته دعماً للفن ومعالجة الأخطاء

أكدت نائلة فاروق رئيسة التليفزيون المصري أن الفنان محمد رمضان يتمتع بشعبية جارفة، رغم صغر سنه، إلا أنه أصبح واحداً من شباب مصر الموهوبين، واستضافته على شاشة التليفزيون المصرى مكسب جماهيرى كبير، وفى إطار دعم الفن المصرى.

وأضافت رئيسة التليفزيون، فى تصريحات لليوم السابع، أن محمد رمضان ضرب أروع الأمثلة عندما أصر على تأدية الخدمة العسكرية، والتأكيد أنه فخور أن يكون جندياً من جنود جيش مصر البواسل، وأظهر من الانتماء لهذا الوطن الكثير مما كان له الأثر البالغ كرسالة واضحة لكل شاب مصري يغلب المصلحة الوطنية فوق أي مصالح أخرى ، مشيرة إلى أن استضافته في التليفزيون المصري ليس أزمة على الأطلاق، بينما هي توضيح لعدة حقائق وتصويب الأخطاء، وتقديم النصح والرشاد.

مثال للأمانة.. 4 مُسعفين يعيدون 370 ألف جنيه للشرطة فى كفر الشيخ

عثر 4 من المسعفين والسائقين، بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، على مبالغ مالية، عملات مصرية، وأجنبية "دولارات ويورو"، بحوزة مصابين فى حادثين، الأول انقلاب سيارة ملاكى، بالقرب من مدينة مسير الجديدة، والثانى على الطريق الدولى الساحلى.

فسلم المسعف كمال محمد، والسائق محمود عبدالنبى، العاملان على سيارة إسعاف كود 2586 بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، 370 ألفا ما بين عملات مصرية، ودولارات، ويورو، إلى نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، أثناء نقل الحالتين إلى المستشفى، عقب تلقى غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف فى كفر الشيخ، بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى بالقرب من مدينة مسير الجديدة، يستقلها شخصين، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر.

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

حقق فريق تشيلسى الإنجليزى فوزا غاليا على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1 فى ديربى العاصمة البريطانية "لندن" الذى جمع بينهما عصر اليوم، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشيلسي ضد توتنهام

افتتح أوليفيه جيرو التهديف لصالح تشيلسى ضد توتنهام فى الدقيقة 14 من زمن المباراة، وهو أول أهداف النجم الفرنسي فى الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2019-2020.

كما ساهم جيرو بـ14 هدفا فى آخر 14 مباراة شارك فيها أساسيا مع تشيلسي بجميع البطولات، حيث أحرز 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

Advertisements

مقتل 3 عسكريين أتراك كبار ومترجمهم السورى بقصف للجيش الليبى لميناء طرابلس

ذكرت مصادر لقناة العربية، مقتل 3 عسكريين أتراك كبار ومترجمهم السورى بقصف الجيش الليبى لميناء طرابلس، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.

يصر الجيش الليبى، على إنهاء السيطرة الإرهابية على العاصمة طرابلس، ووقف الدعم التركى لهم، وهو ما ظهر بشكل قوى من خلال استهداف سفينة تركية فى ميناء طرابلس، بجانب تصريحات قائد الجيش الوطنى الليبى، بعدم السماح لمرتزقة تركيا بالبقاء فى ليبيا، وفى هذا السياق استقبل قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر السفير الأمريكى لدى ليبيا، لبحث سبل مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها، جاء ذلك بحسب ما أوردته شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل لها.

الوجه الخفى لطارق السويدان.. تقرير يكشف مخططات الداعية الإخوانى بالدول العربية

كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية فى الوطن العربى، من خلال الاعتماد على شخصيات إرهابية، لنشر الفوضى فى البلاد، ومن ضمن أبرز هذه الشخصيات طارق السويدان، الداعية الإخوانى، وهو واحد ضمن العناصر التى تعتمد على الجماعة الإرهابية وقطر وتركيا لبث الفوضى فى البلاد، واستعرض التقرير عددًا من التسجيلات الحصرية لطارق السويدان تحدث فيها عن دعم حكومة قطر للتنظيم الدولى للإخوان.

محمد صلاح يضرب رقما قياسيا في الفانتازي قبل مباراة ليفربول ضد وست هام

أعلن الحساب الرسمي للعبة فانتازي بريميرليج أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطنى حقق رقما قياسيا في اللعبة قبل مباراته أمام وست هام المقرر إقامتها بعد غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الحساب الرسمي للفانتازي على تويتر، إن محمد صلاح حصل على شارة الكابتن عن طريق 2,175,883 مدرب وهو أكبر عدد للاعب فى الموسم الجارى، حيث تفوق على جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الذى حصل على الشارة في الجولة 17 عبر 2,155,335 مدرب.

مستند.. الأزهر لـ"النائب العام": ختان الإناث محظور ولم يذكر فى القرآن

تواصل المستشار حماده الصاوى، مع الأزهر الشريف ، عبر اتصال تليفوني، لمعرفة الرأي الشرعي 5في قضية ختان الإناث، والمت7علق بالقضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، بعد وفاة طفلة علي يد طبيب بالمعاش أثناء إجراء عملية ختان.

وقال الأزهر في خطاب للنائب العام، أنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم ، أن للختان مضار كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام، وتؤثر علي حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص بما ينعكس سلبًا علي المجتمع بأسره.

التلفزيون الرسمى الإيرانى: إغلاق المدارس فى مدينتين بسبب فيروس كورونا

ذكر التلفزيون الرسمى الإيرانى، أنه تم إغلاق المدارس فى مدينتين بسبب فيروس كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

قامت السلطات الإيرانية بعملية تعقيم، لوسائل النقل العام فى العاصمة طهران، وسط هلع بين الإيرانيين من فيروس كورونا المستجد، الذى حصد حتى الآن 5 حالات، وبلغت عدد الإصابات المؤكدة 28 حالة.

وكانت أكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حالات الوفيات إلى 5 حالات، بسبب فيروس كورونا المستجد، ووصلت حالات الإصابة المؤكدة إلى 28 شخصا أغلبهم فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران أو ممن سافروا إلى هذه المدينة.

وزيرة التضامن: بدء تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات الأهلية من الغد وحتى 10 مارس.. 4 مستويات لإقامة الحجاج بالفنادق وإعلان الأسعار نهاية الشهر الجارى.. وهذه شروط الحصول على التأشيرات

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمره أنه تقرر فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة اعتبارا من غد الأحد و حتى 10 مارس 2020م وفقا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وأكدت الوزيرة انه يتم تكثيف الجهود نحو توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات حيث تم الاستعداد مبكرا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز فى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن إضافة إلى أن العام الجارى يشهد عددا من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى تيسيرا على حجيج بيت الله الحرام ،لافتة إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج قد انهت مبكرا كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.

رعب كورونا يجتاح إيران.. ارتفاع الوفيات إلى 5 وإصابة 28.. السلطات تعلق زيارة المراقد مع العراق وتعقم المواصلات.. وتضارب فى الأنباء حول إصابة مسئول.. وحالتين لإيرانى وزوجته بالإمارات.. والصحة العالمية "قلقة"

أعلنت إيران ارتفاع حالات الوفيات بين المواطنين، إلى 5 أشخاص، بسبب فيروس كورونا، في حين بلغت حالات الإصابة المؤكدة 28 شخص أغلبهم فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن جميع الحالات المكتشفة حديثا مرتبطة بمدينة قم، حيث توفي أول مريضين مسنين الأربعاء الماضى.

وأضاف أن الحالات الجديدة كانت إما من قم أو كانت قد زارت المدينة مؤخرا، وأشار إلى أن 4 من المرضى نقلوا إلى المستشفى في العاصمة طهران و 2 في محافظة جيلان شمالا.

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

تسيطر نشوة الانتصار والروح المعنوية العالية على فريق وجماهير نادى الزمالك فى ظل تتويج الأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى على التوالى فى أقل من أسبوع، بالفوز على الترجى فى قطر 3 / 1، وعلى الأهلى بركلات الترجيح فى السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.