وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بمستشفى بورسعيد العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمبنى البحري بمستشفى بور سعيد العام، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن وزيرة الصحة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمبنى البحري بمستشفى بور سعيد العام، والذي يدخل مع مستشفيي المبرة و30 يونيو، ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأوضح أن المبنى البحري بمستشفى بور سعيد العام يضم وحدة قسطرة جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتقديم خدمة طبية بأعلى جودة للمواطنين، لافتا إلى أن وزيرة الصحة استمعت إلى شرح مفصل من الشركة المنفذة لأعمال التطوير، وشددت على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاء الجارية بالمستشفى وفقا للمواعيد المحددة وبأعلي معايير الجودة.

ونوه الدكتور مجاهد بأن وزيرة الصحة حرصت على الاستماع لآراء المرضى في تطبيق المنظومة الجديدة، حيث أشادوا بما يتلقونه من خدمة طبية مميزة.