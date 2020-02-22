رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة بأكتوبر استعدادًا لبطولة العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، التي من المقرر أن تكون من بين الصالات الرياضية التي ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021، يرافقه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وتضم الصالة الرياضية المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، مقر الاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، كما تتسع لـ4500 ألف متفرج، وهي إضافة للبنية التحتية الرياضية في مصر، في إطار الطفرة والنهضة الرياضية الكبرى الحالية سواء على صعيد الإنجازات والبطولات أو الإنشاءات الرياضية.

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كما تفقد رئيس الوزراء مشروع النادي (the club) فرع السادس من اكتوبر وهو احد مشروعات وزارة الشباب والرياضة، وترتكز فكرته على تقديم خدمات رياضية واجتماعية تستقطب كل شرائح المجتمع،ويخدم قطاعا عريضا خاصة ساكني مدينة السادس من أكتوبر، وسيدعم المشروع القومي للاسكواش، والذي ستستوعب منشآته هذا المشروع الكبير.

ويضم النادي مجمع مطاعم، مبنى اجتماعي، مجمع الاسكواش الذي يحتوي على 5 ملاعب للاسكواش، حمام السباحة الأوليمبي، و4 ملاعب متعددة الاغراض بالإضافة إلى 5 ملاعب خماسية، ومنطقة المحلات الخارجية والبنوك بالإضافة إلى صالة جمباز دولية، ومنطقة مسارح فنية، وتراك المشي.

ومن المقرر ان يفتتح رئيس الوزراء في وقت لاحق فرع نادي الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر.