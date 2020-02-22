بالصور- وزير الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال سيمبوزيوم أسوان للنحت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الأعمال النحتية في الدورة الخامسة والعشرين من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت.

وأشاد الحضور بمستوى الأعمال النحتية ومستواها الفني الذي يليق بخبرة ربع قرن من النحت في الجرانيت.

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وشهد السومبوزيوم مشاركة أكثر من 300 فنان أجنبي ومصري، على مدار دوراته، وكان نتاجه واحدًا من أهم المتاحف المفتوحة النادرة في العالم، بموقعه الفريد الذي يرتكز على ربوة عالية تطل على نيل وصحراء أسوان.

بينما شهدت دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، حيث شارك هذا العام من: هولندا الفنان "تون كال"، إكرام القباج من "المغرب" وعلي نوري من "العراق"، ومن مصر شارك عدد من الفنانين هم: الدكتور حسن كامل، الدكتور شمس القرنفلي، الدكتور سعيد بدر، الفنان هاني السيد، الفنان ناثان دوس والفنان هشام عبدالله.

ويكرم السيمبوزيوم في يوبيله الفضي عددًا من الرموز التي أسسته وأنجحته طوال الدورات الماضية، حيث يتم تكريم الرئيس الشرفي للسيمبوزيوم الفنان آدم حنين صاحب الفكرة ومؤسس السيمبوزيوم، والفنان صلاح مرعي، والفنان أنسي أبو سيف، كما يكرم أيضًا عددًا من أعضاء اللجنة العليا ومجموعة من العمال.