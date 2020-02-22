رسالة حول سد النهضة.. السيسي يلتقي المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس الوزراء السابق هيلا ميريام ديسالين.

وقال راضي في بيان، اليوم السبت، إن ديسالين نقل للرئيس السيسي رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تضمنت تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه إثيوبيا لتطوير علاقتها وتعزيزها مع مصر.

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كما استعرض "ديسالين" قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن في إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأكد الرئيس السيسي، ثوابت سياسة مصر تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وإعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وتسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء.

وبالنسبة لملف سد النهضة؛ أكد الرئيس التزام مصر نحو إنجاح المفاوضات الثلاثية بمسار واشنطن، وأنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويفتح آفاقًا رحبة للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، ويأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث.