وزير الري يبحث مخرجات مشروع دراسة وإدارة المياه الجوفية لتحقيق التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا موسعا بمقر الوزارة ، بحضور نخبة من المتخصصين في مجال المياه الجوفية من أساتذة الجامعات والمكاتب الاستشارية والمعاهد البحثية وأجهزة الوزارة المعنية وممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي ، البحث العلمي، البترول، الخارجية، مجلس الوزراء وكافة الجهات والهيئات والأجهزه المعنية لعرض النتائج المبدئية لمخرجات مشروع دراسة تحديد إمكانات المياه الجوفية.

وذكر بيان لوزارة الري اليوم ، أن الدراسة تأتي في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة الموارد المائية والري بعمل دراسة شاملة لخزانات المياه الجوفية بجمهورية مصر العربية تخدم جميع ما سبق من دراسات وتخرج بنتائج متكاملة عن امتدادات الخزانات الجوفية وإمكانات السحب السنوي المتاح بكل خزان وكل منطقة، ونوعية المياه والهبوط المتوقع طبقا لسنياريوهات السحب المختلفة، وذلك اتباعا للأصول الفنية للبحث العلمي الممنهج للوصول إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة وبناء نماذج رياضية للتنبؤ بسلوك خزانات المياه الجوفية المستقبلي عند أنماط الاستهلاك المختلفة فتم البدء بالتعاقد مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة وهي تجميع قاعدة البيانات وبناء النماذج الرياضية وتحديث الخرائط الهيدروجيولوجية للخزانات الجوفية.

وبالتزامن مع ذلك، تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال حفر الآبار الاستكشافية بالمناطق غير المستكشفة والتجهيز للمرحلة الثانية وهي تحديث النماذج ومعايرة ما تم انتاجه من نماذج رياضية للتأكد من تحقيق النماذج الرياضية الهدف منها بدقة حتى يتم الاعتماد عليها لوضع السياسات والإستراتيجيات المتكاملة للتنمية المستدامة على المياه الجوفية.

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جدير بالذكر أنه لاستكمال ما تم إنجازه من دراسات لخزانات المياه الجوفية تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة آبار مراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتنفيذ الدور الأصيل للوزارة من رصد لحظي ومتابعة دورية للمخزون الجوفي.

كما يتم استكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة الآبار الجديدة مع استيفاء بيانات الآبار المدرجة سابقا بقاعدة البيانات مع بيانات الرصد اللحظي لمناسيب ونوعية المياه الجوفية، بالإضافة إلى منظومة التشغيل والمتابعة عن بعد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تدريب 50 مهندسا من مهندسي قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها والتعديل بها لضمان توافق النتائج مع القياسات اللاحقة لبناء النماذج الرياضية للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة ومؤكدة تمنح متخذي القرار بالوزارة إمكانية بناء سياسات واستراتيجيات مستقبلية لاستخدام المياه الجوفية تضمن استدامة التنمية على المياه الجوفية.