وزيرة الهجرة تلتقي عددا من رموز الجالية المصرية بولاية شيكاغو الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

التقت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعدد من رواد الجالية المصرية في ولاية شيكاغو الأمريكية ، من أطباء ومهندسين وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية، وأكاديميين ورجال أعمال من جيل الهجرة الأول الذين يعدون خبراء دوليين في مختلف المجالات.

و استضاف اللقاء السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام بولاية شيكاغو، بمقر القنصلية؛ احتفاء بالزيارة التي تعد الأولى لوزيرة الهجرة لغرب ووسط الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور نائب القنصل محمد عزمي، بحسب بيان صادر اليوم السبت، عن وزارة الهجرة.

وأعربت الوزيرة - خلال اللقاء - عن سعادتها البالغة بالحديث إلى نخبة من العقول المصرية النابهة في مختلف المجالات، مؤكدة أن المصريين بالخارج سفراء ناجحين ومتميزين في تخصصاتهم.

و رحبت بالحضور الذين قطعوا مسافات شاسعة واستقطعوا من وقتهم وجهدهم لحشد الجهود والطاقات لبناء وطنهم، والإسهام بخبراتهم في مختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أنها على استعداد تام لاستقبال كافة الخبراء المصريين بالخارج، والتعاون والعمل سويا لخدمة الوطن.

واستعرضت الوزيرة كافة الجهود التي تتم على أرض مصر من تنمية ومشروعات قومية، كما أجابت على كافة الاستفسارات التي تم طرحها خلال اللقاء، وبعثت رسالة طمأنينة بأن ما يحدث بمصر الآن من تنمية هو طفرة كبيرة في كل المجالات، وأن هناك تطورًا في ملفات بناء الإنسان مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى نتائج مؤتمرات "مصر تستطيع بالاستثمار" والذي شارك به عدد من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة، مثل ميشيل نايت وأشرف دوس وكرم خليل.

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من جانبه، أشاد الدكتور سامح أبو العينين، بنشاط وزيرة الهجرة ودورها في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، وأشار إلى أهمية الزيارة؛ كونها أول زيارة لوزيرة الهجرة لغرب ووسط أمريكا، والذي يتكون من 10 ولايات مركزها القنصلية العامة بشيكاغو، وتضم تلك الولايات جالية مصرية متميزة، استطاعت أن تحقق نجاحات متميزة ومتواجدة في المجتمع الأمريكي في الشركات الدولية، وتعدادها نحو 100 ألف مصري.

وقال إن هدف الزيارة الرئيسي هو ربط المصريين بالوطن، مشيدا بدور مؤسسات الدولة مثل الكنيسة التي احتفلت مؤخرا بمرور 50 عاما على إنشائها في شيكاغو، والآن يتبعها 12 كنيسة مصرية، وكذلك دور مؤسسة الأزهر بشيكاغو، والتي أنشأت أول مسجد مصري ليصبح مركزا دينيا وثقافيا.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور الكبير كمال إبراهيم، جراح العمود الفقري، بما تقوم به السفيرة نبيلة مكرم ومجهودها لربط المصريين بوطنهم، مؤكدا ترحيب واستعداد أطباء مصر بالولايات المتحدة في شتى التخصصات، لدعم "مستشفى الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة القليوبية، والذي شهدت الوزيرة افتتاحه مؤخرا.

من جانبه أوضح أحد المهندسين من الجالية المصرية، استعداد الجالية للتعاون مع المشروعات القومية عبر الشركات الدولية التي يتبوأ فيها المصريون مناصب مميزة، فضلا عن الإسهام بخبراتهم، وتقديم الاستشارات اللازم، كل في مجال تخصصه.

وخلال فعاليات اللقاء، أشاد رجل الأعمال المصري بشيكاغو كميل حليم بتجربة مؤتمرات "مصر تستطيع"، مؤكدا أن عائد الاستثمار في الجنيه المصري يبلغ 20%، أكبر من الاستثمار في أمريكا، والذي لا يتجاوز 2%، بنسبة تبلغ عشرة أضعاف تقريبا.

ومن جانبه، أشاد الدكتور رفعت عبد المالك، رئيس الجالية المصرية في شيكاغو، بالمشروعات القومية التي يتم بناؤها في مصر حاليًا.​