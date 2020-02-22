أخبار مصر | 'المصورين الصحفيين' توافق على فصل العضو غير الملتزم بدفع الاشتراك لثلاث سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'المصورين الصحفيين' توافق على فصل العضو غير الملتزم بدفع الاشتراك لثلاث سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق أعضاء الجمعية العمومية لشُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، على فصل العضو غير الملتزم بدفع الاشتراك السنوي، لمدة ثلاث سنوات متتالية، وشطبه من جدول الشُعبة.

وكان قد وافق الزملاء أعضاء الشُعبة على زيادة الاشتراك السنوي من 40 جنيه إلى 50 جنيه.

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جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للشُعبة، اليوم، ومناقشة بنود لائحة جديدة للشُعبة، بعد أن وافق الأعضاء على ميزانية العامين الماضيين، بأغلب الحضور، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 30 عضو.

ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة، وفقًا لقانون النقابة ولائحة الشُعب والروابط، بحضور 25%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وهم 26 عضوًا، من أصل 99 عضو.

ودعت الشُعبة أعضائها للحضور، اليوم، بعد أن أصبحت مُهددة بالتجميد حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعيتها العمومية، وانعقاد الانتخابات بعد تأجيلها للمرة الثالثة.