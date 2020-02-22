أخبار مصر | ممثل الصحة العالمية: السيسي أول رئيس يطلق مبادرات صحية.. ومصر تعاملت مع "كورونا" باحترافية وشفافية (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل الصحة العالمية: السيسي أول رئيس يطلق مبادرات صحية.. ومصر تعاملت مع "كورونا" باحترافية وشفافية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بذلت منظمة الصحة العالمية، جهودًا حثيثة، منذ ظهور فيروس كورونا، بمدينة ووهان في الصين، أواخر ديسمبر المنصرم، حيث خاضت الحرب على مستويين في نفس التوقيت، أولهما العمل على إنقاذ البشرية من شبح الفيروس القاتل، وثانيهما العمل على خلق مصل جديد لمواجهته، والعمل على الحد من انتشاره.

وعلى وجه التحديد، أمدت منظمة الصحة العالمية، جمهورية مصر العربية، متمثلة في وزارة الصحة، كل أدوات وأساليب الكشف عن فيروس كورونا، والتي ساعدت مصر في تأمين خطوطها الجوية والملاحية ومنافذها البرية، من أي حالة قد يشتبه في إصابتها، وعزلها، وتوقيع الفحوصات الطبية عليها.

أجرت بوابة "الخليج 365"، حوارًا صحفيًا مع الدكتور جون جبور، ممثل منطمة الصحة العالمية في مصر، والذي كشف خلاله العديد من النقاط المهمة، شارحًا أوجه التعاون بين مصر والمنظمة على كافة الأصعدة.

إلى نص الحوار:

كيف تدعم منظمة الصحة العالمية الحملات التوعوية بالمدارس؟

منظمة الصحة العالمية لا تشرف مباشرة على إجراءات سيادية للدولة، فهذه مسؤولية الحكومة، ولكن منظمة الصحة العالمية تقوم بدعمها بكافة المعلومات الفنية والوثائق.

هل يوجد حملات توعية مشتركة بين المنظمة ووزارة الصحة؟

نحن بصدد إطلاق حملة توعوية شاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وسوف نطلعكم كإعلام على المواد التوعوية التي بدأنا بالفعل العمل عليها، وبشكل سريع على مستوى المجتمع المصري، ومنظمة الصحة العالمية لا تعمل على حدى في أي دولة في العالم إلا من خلال السلطات المحلية.

ما تقييمكم لاستعدادات وزارة الصحة في التعامل مع الفيروس؟

منذ بداية اكتشاف فيروس كورونا في الصين في 31 ديسمبر 2019 حتى 7 يناير 2020، كانت وزارة الصحة والسكان، توجه عدة رسائل لكافة مديريات الصحة على مستوى المحافظات، إلى جانب توعية الكوادر الصحية والطبية التي تتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس.

وفي 7 يناير تم تحديث خطة الأحداث غير المتوقعة، ولذلك استعداد مصر لأي حالة مصابة بـ"كورونا" كان أسرع من أي مكان، مثلما حدث مع حالة المواطن الأجنبي الحامل للفيروس الذي أعلنا عنه، وتعاملت معه وزارة الصحة بشكل سريع وعلمي لإنقاذه وتفادي العدوى.

هل الشفافية مطلوبة في الإعلان عن حالات مصابة بـ"كورونا"؟



الشفافية نوعان، شفافية الحكومة تجاه المنظمة، وشفافية الحكومة تجاه المجتمع، وإخفاء معلومات من الحكومة للمنظمة أو العكس يكون مردودها سئ جدا على العام، وما حدث في مصر فاق كل التوقعات، فقد باشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تطورات حالة الأجنبي حامل الفيروس على مدار الساعة وحتى لحظة الإعلان عنها.

ماذا طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من منظمة الصحة العالمية؟