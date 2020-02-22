أخبار مصر | شُعبة المصورين الصحفيين توافق على زيادة الاشتراك السنوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شُعبة المصورين الصحفيين توافق على زيادة الاشتراك السنوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق أعضاء الجمعية العمومية لشُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، منذ قليل، على زيادة الاشتراك السنوي لأعضاء الشُعبة من 40 جنيه، ليصبح 50 جنيه.

وصوت أعضاء الشُعبة على زيادة الاشتراك السنوي، بين اقتراحات 50 جنيه و75 جنيه و100 جنيه.

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وكان قد وافق أعضاء الجمعية العمومية للشُعبة على ميزانية الشُعبة للعامين الماضيين، بأغلب الحضور، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 30 عضو.

ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة، وفقًا لقانون النقابة ولائحة الشُعب والروابط، بحضور 25%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وهم 26 عضوًا.

ودعت الشُعبة أعضائها للحضور، اليوم، بعد أن أصبحت مُهددة بالتجميد حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعيتها العمومية، وانعقاد الانتخابات بعد تأجيلها للمرة الثالثة.