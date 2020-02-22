أخبار مصر | عمومية "مهندسي القاهرة" توافق على ميزانيتي 2019 و2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمومية "مهندسي القاهرة" توافق على ميزانيتي 2019 و2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة الفرعية، على ميزانية النقابة لعام 2019 وعلى الموازنة التقديرية لعام 2020.

وأكد المهندس سامح تاضروس أمين صندوق النقابة الفرعية، أن نقابة مهندسي القاهرة حققت هذا العام زيادة في الإيرادات عن المصروفات، حيث نجحت النقابة في تحقيق فائضًا قدره ١٥،٧٣٧ مليون جنيه بفارق ٥،٣٦٤ مليون جنيه بنسبة نمو وزيادة قدرها ٥١،٧١٪ عن فائض عام ٢٠١٨ الذي بلغ ١٠،٣٧٢ مليون جنيه.

أما بخصوص النقدية، فقد زادت عن عام ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٢٣،٨٩٢ مليون جنيه بنسبة نمو قدرها ٥٥،٠٩ ٪ حيث بلغت ٦٧،٢٥٤ مليون جنيه مقارنة ٤٣،٣٦٢ مليون جنيه العام الماضي.