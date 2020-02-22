أخبار مصر | شُعبة المصورين الصحفيين توافق على ميزانية العامين الماضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شُعبة المصورين الصحفيين توافق على ميزانية العامين الماضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق أعضاء الجمعية العمومية لشُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، منذ قليل، على ميزانية الشُعبة للعامين الماضيين، بأغلب الحضور، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 30 عضو.

وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة، إن شُعبة المصورين الصحفيين من أكثر الشُعب التي يتميز أعضاؤها بالوعي، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن تكتمل من أول مرة، ولكن وفقًا لقانون النقابة تم تأجيلها مرتين.

ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة، وفقًا لقانون النقابة ولائحة الشُعب والروابط، بحضور 25%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وهم 26 عضوًا.

ودعت الشُعبة أعضائها للحضور، اليوم، بعد أن أصبحت مُهددة بالتجميد حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعيتها العمومية، وانعقاد الانتخابات بعد تأجيلها للمرة الثالثة.