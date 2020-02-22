أخبار مصر | اكتمال النصاب القانوني لعمومية شُعبة المصورين الصحفيين

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أعلن محمود كامل المشرف على الشُعب والروابط بنقابة الصحفيين، اكتمال النصاب القانوني لشُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، بحضور 30 عضو، وبدء فعاليات الجمعية العمومية، للموافقة على الميزانية وجدول الأعمال.

وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة، إن شُعبة المصورين الصحفيين من أكثر الشُعب التي يتميز أعضاؤها بالوعي، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن تكتمل من أول مرة، ولكن وفقًا لقانون النقابة تم تأجيلها مرتين.

ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة، وفقًا لقانون النقابة ولائحة الشُعب والروابط، بحضور 25%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وهم 26 عضوًا.

ودعت الشُعبة أعضائها للحضور، اليوم، بعد أن أصبحت مُهددة بالتجميد حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعيتها العمومية، وانعقاد الانتخابات اليوم، للمرة الثالثة.