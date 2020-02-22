أخبار مصر | أمين "مهندسي القاهرة": سعينا لاسترجاع الأراضي للحفاظ على المكتسبات

وأكد، على أن هذا إلى جانب تنمية موارد النقابة من خلال زيادة الدمغة الهندسية وتوسيع دوائر تحصيلها والعمل على الحفاظ على مكتسبات النقابة بالسعى لاسترجاع الأراضي التي تم سحبها من النقابة قبل تولي المجلس مهامه.

وأشار الكيكي، إلى أن المجلس يسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للمهندسين حيث تم العمل على تطوير مقار النقابة لتخدم كافة المهندسين على مستوى محافظة القاهرة وتم التشغيل التدريبي لنادي حلوان لتقديم الخدمات للمهندسين، هذا بالإضافة إلى تجهيز نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة لتقديم الخدمات النقابية للمهندسين رواد النادي ونحن مستمرون في تقديم الأفضل لهم.

وتابع: لا ننسى الدور الوطني الذي تقوم به نقابة مهندسين القاهرة في أعمال قانون التصالح حيث شاركت النقابة بدور فعال في تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية والعمل على التيسير على المواطنين لإتمام إجراءات التصالح.