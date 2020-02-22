أخبار مصر | بعد اكتمال النصاب لـ"مهندسي القاهرة".. "أبو سنة": نحمل رسالة تنبيلة لبناء الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اكتمال النصاب لـ"مهندسي القاهرة".. "أبو سنة": نحمل رسالة تنبيلة لبناء الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، بأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة قد أخذ على عاتقه رسالة نبيلة لها أهميتها ولها دورها في الإسهام ببناء الوطن بما يحقق طموحات المهندسين، وذلك من خلال العمل بجد واجتهاد على مدار عام مضى.

وأضاف أبو سنة خلال فاعليات الجمعية العمومية، أن المجلس مستمر في أداء رسالته وذلك بالدفاع عن حقوق المهندسين وتحقيق الأفضل لهم، لافتا النظر إلى أن العام الماضي المنقضي قد شهد الكثير من الإنجازات التي قام بها مجلس النقابة.

وأشار، إلى بداية المرحلة الثانية من نادي القاهرة الجديدة بقيمة إجمالية ٢٦،٤ مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بمبلغ ١٠ ملايين جنيه كما تم الانتهاء من عقد تشغيل وإدارة مساحة ٢٦٧٧ مترا مربعا من نادي أبو الفدا بقيمة إجمالية ٦،٥ مليون جنيه سنويا بعد إنهاء المرحلة الأولى لتطوير النادي بمبلغ ٢ مليون جنيه.

وزف أبو سنة، لأعضاء الجمعية العمومية خبر البدء في الخطوات التنفيذية لإستلام واحدة من أهم مكتسبات النقابة وهي عدد ١٣٧ وحدة سكنية بمنطقة القطامية على أن يكون التسليم النهائي في شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب يكون مقرها الرئيسي ٢٠ شارع عماد الدين، واسترجاع أرض القطامية وهي عبارة عن ٥ فدادين والتي تم سحبها من النقابة قبل استلام مجلس النقابة الحالي لمهامه في عام ٢٠١٤ هو الخطوة الثالثة والأهم لاسترجاع حقوق النقابة.