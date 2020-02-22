أخبار مصر | وزير الشئون الإسلامية السعودي يشيد بجهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشئون الإسلامية السعودي يشيد بجهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبداللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية وزير الشئون الإسلامية السعودي، إن العالم الاسلامي مر بتصحر فكري وتولد عنه شباب معذورون ليس لديهم وعي فكري قوي يحتاجون إلى من يوجهونهم.

وأوضح آل شيخ في تصريحات خاصة، أن جهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني كبيرة، وما يسعى من عمله نحو إنشاء مركز تراثي يسهم في قضية تجديد الخطاب الديني خطوة إيجابية.

ونوه إلى أن من يصفو ويلتزم الطريق من الشباب ويتبع العلماء الموثوق بهم سينجو من براثن التطرف، كما أن هناك جهود مبذولة على كل المستويات لحماية الشباب من التطرف.

وكان شيخ الأزهر الشريف قد قرر إنشاء مركز دائم باسم "مركز الأزهر للتراث والتجديد"، يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها، للإسهام فى عملية التجديد الديني.