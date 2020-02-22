أخبار مصر | طاقة البرلمان: فك تشابكات الوزارات خطوة مهمة لصالح الاقتصاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقة البرلمان: فك تشابكات الوزارات خطوة مهمة لصالح الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بدء تنفيذ الحكومة لأول مرة في تاريخ مصر التكليفات الرئاسية بشأن إيجاد حلول جذرية لفض التشابكات بين 4 وزارات وهى "الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال"، بالحدث المهم الذى سيكون له آثار إيجابية لصالح اقتصاد البلاد.

ووجه "السويدي" في بيان أصدره، اليوم السبت، اتهاما للحكومات والأنظمة السابقة بأنها السبب وراء التشابكات بين الوزارات التى استمرت منذ ما يقرب من ٤٠ عاما، ما جعلها تصل إلى ٥٠٠ مليار جنيه، موجها التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكليفه لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء التشابكات المالية بين جميع الوزارات والهيئات.

وأشاد النائب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى أكد فيها أن هناك تصميما شديدا من الحكومة لاقتحام هذا الملف، موضحا أن وزارة قطاع الأعمال كانت بينها وبين الكهرباء العديد من التشابكات المالية وتم حلها، وتغليب الصالح العام.