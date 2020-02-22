أخبار مصر | عاجل.. بهاء أبو شقة يحسم موقفه من الاستمرار في رئاسة "الوفد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بهاء أبو شقة يحسم موقفه من الاستمرار في رئاسة "الوفد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن قراره بالاستمرار في رئاسة حزب الوفد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية حتى انتهاء مدته.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد في بيت الأمة، اليوم السبت، حيث أوضح أبو شقة أنه اتخذ هذا القرار لمصلحة الحزب وليس لمصلحة شخصية، قائلا: "من واقع حسابات بينه وبين نفسه، ارتأيت أن مصلحة الحزب تقتضي ذلك".

وأشار أبو شقة، إلى أنه لم يتخذ أي قرار إلا من أجل المصلحة العامة للحزب ومصلحة الوطن، موضحًا أن مصر في حاجة ماسة إلى حزب قوي عريق مثل الوفد الذي يمتد تاريخه إلى مئة عام.