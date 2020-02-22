أخبار مصر | أبو شقة: ليس بيني وبين الوفديين حجاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو شقة: ليس بيني وبين الوفديين حجاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه ليس بينه وبين أي وفدي حجاب، مشيرا إلى أنه موجود في الحزب يوميًا وهاتفه مفتوح ليلا ونهارا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد في بيت الأمة، اليوم السبت، حيث دعا الوفديين إلى التواصل معه في أي وقت للاستفسار عن أي حديث يتداول، لوأد الشائعات.

وحذر أبو شقة، من الاستماع إلى أي كلمات مغرضة، قائلا: "لن نسمح بذلك، فالرأي رأي جماعي والنفوذ جماعي وليس هناك شخص يدعي أنه صاحب نفوذ وسيفعل ذلك أو ذاك".

ونوه، بأنه في حال حدوث أي خطأ منه فإنه لديه الجرأة للاعتراف بها وتعديلها، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي مصالح شخصية فالمصلحة الحقيقية والأساسية وما يشغل باله وضميره هو مصلحة هذا الحزب.

وشدد أبو شقة، على أنه لن يرضى بغير عدد مقاعد تليق بهذا الحزب ومكانته وتاريخه العريق، مشيرا إلى أن الحزب عندما يؤيد أو يعارض فإنه يكون من أجل مصلحة الوطن والمواطن.