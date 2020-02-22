أخبار مصر | رئيس حزب الوفد: نتخذ جميع القرارات بشكل جماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الوفد: نتخذ جميع القرارات بشكل جماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن جميع قرارات الحزب تتخذ بشكل جماعي وليس بالانفراد بالقرار، قائلا: "أتحدى من يقول غير ذلك، لأنني أؤمن بالرأي والرأي الآخر".

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد في بيت الأمة، اليوم السبت، حيث أوضح أنه إذا أخطأ في اتخاذ قرار لن يخجل من التراجع فيه، لأن العدول عن الخطأ خير من التمادي فيه.

وشدد أبو شقة على أنه لم يتخذ أي قرار أو رأي أو تصرف بشكل منفرد أو لمصلحة شخصية، وإنما للمصلحة العامة، قائلا: "فالجميع على مسافة واحدة وحبي لجميع الوفديين بلا حدود".

وأضاف أن جميع ما حققه حزب الوفد من إنجازات على أرض الواقع يشهد لها الجميع كان بإرادة الوفديين وفكر كل وفدي، وليس إنجازا لرئيس الوفد فقط وإنما للوفديين جميعا.