أخبار مصر | بعد حصده "جائزة صناع الأمل".. هاشتاج مجدي يعقوب الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حصده "جائزة صناع الأمل".. هاشتاج مجدي يعقوب الأكثر تداولا على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت من أبرز التعليقات والهاشتاج التي كان أكثرها على تويتر للدكتور مجدي يعقوب: "هذا من يستحق الشكر والتقدير، ربنا يحفظك ويديلك الصحة والعافية، العملاق دا اللي اتكعبل امبارح ووقع وهو على المنصة وقعته على المنصة دي وجعت ناس كتير، لكنه الحمد لله قام ووقف في ثانية زي شموخ الهرم العملاق دا اللي بيلف العالم علشان يجمع تبرعات لمركز القلب الجديد جنب الأهرامات اللي هيعالج فيه مزيد من قلوب البسطاء من أهلي وأهلك، عايز أعطي كل معلوماتي للشباب مش عايز أي حاجة أعرفها أروح بيها لما أموت..ربنا يعطيك الصحة والعافية يا طيب القلب والأخلاق".
فيما كانت إحدى التدوينات على تويتر تصف د. مجدي يعقوب: "الراجل الكبير اللي واقف مستني دوره بمنتهى الاحترام في طابور الكاشير في هايبر في أسوان ولا بس كاجوال بسيط وشوز كوتشي بيتسوق بيها بنفسه، وماسك باسكت المشتريات زي أي مواطن عادي، وسايب مسافة بينه وبين اللي قدامه احتراما للخصوصية السير مجدي يعقوب الإنسان المتواضع الخلوق ابن مصر".
وجاءت تدوينات أخرى على تويتر تقول: أسقطه وهن بدنه فارتفع شأنه أكثر في قلوب العالمين، أنبل ما نجبت البشرية، وكان يجول يصنع خيرًا لأن الله كان معه، صانع السعادة المبشر بالأمل، فخر مصر والعرب.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد جمع تبرعات تصل إلى 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال المبادرة، وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على تويتر "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".