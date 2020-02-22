أخبار مصر | بعد حصده "جائزة صناع الأمل".. هاشتاج مجدي يعقوب الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حصده "جائزة صناع الأمل".. هاشتاج مجدي يعقوب الأكثر تداولا على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأظهر الجميع من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حبهم وتعاطفهم وتقديرهم لشخصه بعد سقوطه على المسرح ومسارعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي قام بتكريمه، لمساعدته على النهوض، تقديرًا لدوره في العمل الإنساني.

تصدر هاشتاج د. مجدي يعقوب أشهر طبيب جراحة قلب بالعالم، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تكريمه في دبي، حيث تحول إلى تريند على تويتر وذلك بعد حصوله على جائزة صناع الأمل،



وكانت من أبرز التعليقات والهاشتاج التي كان أكثرها على تويتر للدكتور مجدي يعقوب: "هذا من يستحق الشكر والتقدير، ربنا يحفظك ويديلك الصحة والعافية، العملاق دا اللي اتكعبل امبارح ووقع وهو على المنصة وقعته على المنصة دي وجعت ناس كتير، لكنه الحمد لله قام ووقف في ثانية زي شموخ الهرم العملاق دا اللي بيلف العالم علشان يجمع تبرعات لمركز القلب الجديد جنب الأهرامات اللي هيعالج فيه مزيد من قلوب البسطاء من أهلي وأهلك، عايز أعطي كل معلوماتي للشباب مش عايز أي حاجة أعرفها أروح بيها لما أموت..ربنا يعطيك الصحة والعافية يا طيب القلب والأخلاق".