شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى سرطان الأطفال بالإسكندرية: نسبة الشفاء 70%.. وطورنا البنية الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شادي فاضل، مدير مستشفى برج العرب لسرطان الأطفال بالإسكندرية، إن نسبة الشفاء من سرطان الأطفال في نطاق مدينة الإسكندرية تصل إلى 70%، لافتا إلى وجود تعاون بين جمعية مستشفى سرطان الأطفال بالمحافظة وجامعة الإسكندرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2020 للشراكة بين المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم السبت، بمكتبة الإسكندرية، للإعلان عن فعاليات مؤتمر الإسكندرية الدولي لعلاج السرطان وأمراض الدم المقرر انطلاقه في الفترة من 27 إلى 29 فبراير الجاري، لمناقشة آخر الأبحاث الطبية والتوصيات العلاجية العالمية في علاج سرطان الدم للأطفال وزرع الخلايا الجذعية بحضور أساتذة وخبراء في علاج الأورام من مصر وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وأضاف مدير مستشفى برج العرب لسرطان الأطفال أن نسبة الإشغال بلغت 100%، فيما تم استقبال 1500 طفل في الفترة بين 2018 و2019، تم خلالها تقديم العلاج بالمجان، لافتا إلى أن المستشفى على مدار عامين شهد تطويرا في البنية الأساسية.

واستعرض أساتذة علاج الأورام نتائج التعاون بين قطاع مستشفيات جامعة الإسكندرية وجمعية مستشفى سرطان أطفال الإسكندرية، وتقديم الدعم لمستشفى برج العرب الجامعي لسرطان الأطفال باعتبارها أول نموذج مصري لبروتوكول تعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه، قال الدكتور محمود حماد، أستاذ الأورام بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة، استشاري زرع النخاع بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن علاج سرطان الأطفال يتطلب تعاونا بين كافة المؤسسات، لما يمثله المرض من أعباء على الأسر ويؤثر على حالة المريض النفسية.

وأوضح حماد أن المؤتمر في نسخته هذا العام سيشهد انعقاد 6 جلسات مع استشاريين مصريين وأجانب من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب جلسات أمراض الدم المزمنة وجلسات متخصصة لأمراض الغدة الليمفاوية، بالإضافة إلى جلسات للعلاج بالخلايا الجذعية وزرع النخاع.

مؤتمر الإسكندرية الدولى الثانى لعلاج الأورام وامراض الدم

مؤتمر الإسكندرية الدولى الثانى لعلاج الأورام وامراض الدم