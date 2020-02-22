شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: سعيدة بلقاء نخبة من العقول المصرية بأمريكا للمشاركة في بناء الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير الدكتور سامح أبوالعينين، قنصل مصر العام بولاية شيكاغو، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فور وصولها، في اللقاء الذي استضافه بمقر القنصلية على شرف سيادتها؛ احتفاء بالزيارة التي تعد الأولى لها لغرب ووسط الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور نائب القنصل محمد عزمي، وعدد من رواد الجالية من الأطباء والمهندسين وممثلي الأزهر والكنيسة المصرية، والأكاديميين ورجال الأعمال من جيل الهجرة الأول الذين يعدون خبراء دوليين في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها البالغة بالحديث إلى نخبة من العقول المصرية النابهة في مختلف المجالات، مؤكدة أن المصريين بالخارج سفراء ناجحون ومتميزون في تخصصاتهم.

كما رحبت وزيرة الهجرة بالحضور الذين قطعوا مسافات شاسعة واستقطعوا من وقتهم وجهدهم لحشد الجهود والطاقات لبناء وطنهم، والإسهام بخبراتهم في مختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أنها على استعداد تام لاستقبال كافة الخبراء المصريين بالخارج، والتعاون والعمل سويا لخدمة الوطن.

واستعرضت الوزيرة كافة الجهود التي تتم على أرض مصر من تنمية ومشروعات قومية، كما أجابت على الاستفسارات التي تم طرحها خلال اللقاء، وبعثت رسالة طمأنينة بأن ما يحدث بمصر الآن من تنمية هو طفرة كبيرة في كل المجالات، وأن هناك تطورًا في ملفات بناء الإنسان مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى نتائج مؤتمرات «مصر تستطيع بالاستثمار» والذي شارك به عدد من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة، مثل ميشيل نايت وأشرف دوس وكرم خليل.

واستهل السفير الدكتور سامح أبوالعينين كلمته بالترحيب بالسفيرة نبيلة مكرم، مشيدا بنشاطها ودورها في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، وأشار إلى أهمية الزيارة؛ كونها أول زيارة لوزيرة الهجرة لغرب ووسط أمريكا، والذي يتكون من ١٠ ولايات مركزها القنصلية العامة بشيكاغو، وتضم تلك الولايات جالية مصرية متميزة، استطاعت أن تحقق نجاحات متميزة ومتواجدة في المجتمع الأمريكي في الشركات الدولية، وتعدادها نحو ١٠٠ ألف مصري.

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وأضاف أبوالعينين أن هدف الزيارة الرئيسي هو ربط المصريين بالوطن، مشيدا بدور مؤسسات الدولة مثل الكنيسة التي احتفلت مؤخرا بمرور ٥٠ عاما على إنشائها في شيكاغو، والآن تتبعها ١٢ كنيسة مصرية، وكذلك دور مؤسسة الأزهر بشيكاغو، والتي أنشأت أول مسجد مصري ليصبح مركزا دينيا وثقافيا.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور الكبير كمال إبراهيم، جراح العمود الفقري، بما تقوم به السفيرة نبيلة مكرم ومجهودها لربط المصريين بوطنهم، مؤكدا ترحيب واستعداد أطباء مصر بالولايات المتحدة في شتى التخصصات، لدعم «مستشفى الناس» الخيري للأطفال بشبرا الخيمة بالقليوبية، والذي شهدت الوزيرة افتتاحه مؤخرا.

فيما أوضح أحد المهندسين من الجالية المصرية استعداد الجالية للتعاون مع المشروعات القومية عبر الشركات الدولية التي يتبوأ فيها المصريون مناصب مميزة، فضلا عن الإسهام بخبراتهم، وتقديم الاستشارات اللازمة، كل في مجال تخصصه.

وفي سياق نفسه الحديث عن الخبرات الهندسية المصرية وتميزها، أشار الدكتور نبيل رفاعي إلى أن عددا من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، أسسوا شركة متخصصة في نظم المعلومات والمشروعات الهندسية، ونجحوا في عقد شراكات والإسهام بمشروعات مع واحدة من كبرى الشركات الهندسية في العالم «كاتربيللر».

وخلال فعاليات اللقاء، أشاد رجل الأعمال المصري بشيكاغو السيد/ كميل حليم بتجربة مؤتمرات «مصر تستطيع»، مؤكدا أن عائد الاستثمار في الجنيه المصري يبلغ ٢٠%، أكبر من الاستثمار في أمريكا، والذي لا يتجاوز ٢٪، بنسبة تبلغ عشرة أضعاف تقريبا.

وفي الختام، أشاد الدكتور رفعت عبدالمالك، رئيس الجالية المصرية في شيكاغو، بالمشروعات القومية التي يتم بناؤها في مصر حاليًا.