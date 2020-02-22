شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو سنة» يستعرض إنجازات العام الماضي بعمومية «مهندسي القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة، أن مجلس النقابة أخذ على عاتقه رسالة نبيلة لها اهميتها ودورها في الإسهام ببناء الوطن بما يحقق طموحات المهندسين، وعمل بجد وإجتهاد على مدار عام مضى.

وأضاف «ابو سنة» خلال الجمعية العمومية لنقابة القاهرة، والتي انعقدت بعد تأجيلها ساعتين، حسب القانون، أن المجلس مستمر في اداء رسالته بالدفاع عن حقوق المهندسين وتحقيق الأفضل لهم.

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وتابع: «العام الماضى شهد الكثير من الإنجازات حيث شهد بداية المرحلة الثانية من نادى القاهرة الجديدة، بقيمة إجمالية ٢٦.٤ مليون جنيه، بعد إنهاء المرحلة الأولى بمبلغ ١٠ مليون جنيه، وتم الإنتهاء من عقد تشغيل وإدارة مساحة ٢٦٧٧ متر مربع، من نادى أبوالفدا، بقيمة إجمالية ٦.٥ مليون جنيه سنويا بعد إنهاء المرحلة الأولى لتطوير النادى بمبلغ ٢ مليون جنيه.

وأعلن عن البدء في الخطوات التنفيذية لإستلام واحدة من ١٣٧ وحدة سكنية بمنطقة القطامية، على أن يكون التسليم النهائى في شهر مايو المقبل، وكذلك إنشاء اكاديمية مهنية للتدريب يكون مقرها الرئيسى ٢٠ شارع عماد الدين، وإسترجاع أرض القطامية، وهي ٥ فدان، والتى تم سحبها من النقابة قبل إستلام مجلس النقابة الحالى لمهامه في عام ٢٠١٤ هو الخطوة الثالثة والأهم لإسترجاع حقوق النقابة.

وأختتم: «هذه الإنطلاقة القوية خلال عام، لم تكن لتتحقق إلا بفضل الله وتوفيقه، ثم بتضافر جهود الجميع في الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس النقابة الذين بذلوا أوقاتهم لإنجاح عمل النقابة وتحقيق رؤيتها على أرض الواقع، وهذا الإجتماع سيكون بمثابة البداية على الطريق من أجل وضع حلول لكل الصعاب التي نعيشها ونحن قادرون على ذلك بعون الله وماضون في تحقيق أهدافنا».